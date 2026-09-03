CLAD onderzoekt beschuldigingen bij TAS; Landveld wacht resultaten af

Nu de Raad van Ministers (RvM) het verzoek om Wendy Jap A Joe, directeur van de Telecommunicatie Autoriteit Suriname (TAS), te schorsen niet heeft gehonoreerd, moeten zowel de directie als de Raad van Commissarissen (RvC) volgens minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) hun werkzaamheden voortzetten.

Landveld benadrukt dat Jap A Joe in verband met de beschuldigingen vanuit de RvC ook een eigen rechtszaak heeft aangespannen tegen leden van de RvC. De uitkomst daarvan moet volgens hem worden afgewacht.

Uitgaande van het principe ‘waar er rook is, is er vuur’ heeft het ministerie van TCT het ministerie van Financiën ook gevraagd om een onderzoek door de Centrale Landsaccountantsdienst (CLAD) in te stellen. Dit onderzoek is inmiddels aangevangen.

“Die mevrouw heeft met betrekking tot deze zaken een rechtszaak lopen tegen leden van de RvC. Die ruimte moeten we ook laten dat er daar een uitspraak komt. Dat CLAD-onderzoek moet ons zeggen of die beschuldigingen op waarheid berusten. En als we dat te zijner tijd krijgen, dan worden er maatregelen getroffen”, zei de minister woensdag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers (RvM).

Behalve het CLAD-onderzoek heeft de RvC volgens Landveld ook de mogelijkheid om de accountant die daar bij de TAS is, in te zetten voor onderzoek. Indien zij dat willen, mogen zij ook een andere accountant inzetten. Om eventuele belangenverstrengeling te voorkomen, is nu ook besloten om een ander bedrijf in te zetten voor de quickscan. De minister vindt uiteindelijk dat beide partijen nu het werk moeten voortzetten.

Landveld wijst onder meer op de Wet Elektronische Communicatie, die al geruime tijd bij De Surinaamse Nationale Assemblee ligt en momenteel wordt bestudeerd om na te gaan waar verbeteringen nodig zijn. Daarnaast moeten volgens de minister ook andere werkzaamheden worden uitgevoerd.