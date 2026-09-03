Chinese winkeliers aangehouden na meenemen winkeldief om gestolen geld terug te halen

Twee winkeliers van Chinese afkomst zijn woensdag aangehouden nadat zij een vermeende winkeldief zouden hebben vastgehouden en meegenomen naar een ander adres om geld terug te krijgen dat uit hun supermarkt zou zijn gestolen. De politie in Suriname onderzoekt de zaak als een geval van vrijheidsberoving.

Volgens informatie die de redactie van Waterkant.Net heeft bereikt, kreeg de politie van De Nieuwe Grond een melding over het incident bij een supermarkt aan de Indira Gandhiweg. De twee winkeliers zouden de vermeende dief daar hebben vastgehouden en vervolgens hebben meegenomen naar een adres aan de Magentakanaalweg.

Het tweetal zou daarmee hebben geprobeerd het weggenomen geld zelf terug te halen. Na de melding kwamen de twee mannen als verdachten in beeld en werden zij aangehouden. Zij zouden tegenover de Surinaamse politie aanwijzingen hebben gedaan. De vermeende winkeldief was op dat moment echter nog niet aangetroffen.

Het incident doet denken aan een eerdere zaak in april 2025, waarbij drie winkeliers van Chinese afkomst door de politie van De Nieuwe Grond werden aangehouden nadat een op heterdaad betrapte winkeldief zwaar was mishandeld. De man zou onder meer met een knuppel zijn geslagen en met een handboei zijn verwond. De drie winkeliers werden destijds na overleg met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het Korps Politie Suriname heeft in het verleden herhaaldelijk gewaarschuwd voor dergelijke vormen van eigenrichting. Een burger mag iemand bij betrapping op heterdaad aanhouden, maar de verdachte moet vervolgens aan de politie worden overgedragen. Het mishandelen van een verdachte of op andere wijze zelf optreden buiten de wettelijke grenzen kan juist leiden tot strafrechtelijke vervolging van degene die aanvankelijk benadeelde was.

Ook in een eerdere zaak waarbij een vermeende dief onder dwang werd meegenomen om gestolen goederen terug te halen, trad de politie op tegen de benadeelden. Vijf mannen werden toen aangehouden voor onder meer opzettelijke vrijheidsberoving nadat zij de verdachte hadden overmeesterd en gedwongen hen naar zijn woning te brengen.