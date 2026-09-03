Canawaima technisch bijna aan einde levensduur: nieuwe veerboot nu al noodzakelijk

De veerboot M.V. Canawaima, die de verbinding tussen Suriname en Guyana onderhoudt, kan volgens een onafhankelijke inspecteur technisch nog slechts tot 2027 mee. Economisch zou het vaartuig zijn beste tijd zelfs al hebben gehad. Daarmee wordt de noodzaak om nu al uit te kijken naar vervanging steeds dringender, terwijl de huidige boot nog niet volledig aan alle technische en veiligheidsvereisten voldoet.

De Communicatie Dienst Suriname meldt dat de veerdienst op 22 augustus tijdelijk werd stilgelegd na een acuut vaarverbod van de Maritieme Autoriteit Suriname. Inspecties hadden uitgewezen dat meerdere veiligheidsvoorzieningen en technische onderdelen niet in orde waren. Sinds 28 augustus vaart de Canawaima weer, maar er wordt nog dagelijks gewerkt aan het wegwerken van de geconstateerde tekortkomingen.

Presidentieel adviseur Faizel Baarn noemt de informatie over de technische toestand van het schip zorgwekkend. Volgens hem staat de veiligheid van passagiers en goederen voorop. Tegelijkertijd plaatst hij vraagtekens bij de vraag hoe de situatie zo ver heeft kunnen komen. De Canawaima is volgens het beschikbare inspectierapport technisch nog inzetbaar tot 2027, maar daarna zou het schip ook technisch zijn afgeschreven.

Daarom wordt nu al gekeken naar een nieuw vaartuig en mogelijk zelfs naar een systeem met twee veerboten. Door de verwachte olie- en gasontwikkelingen wordt rekening gehouden met meer verkeer tussen Suriname en Guyana. Volgens Baarn moet wel worden onderzocht of een dergelijke uitbreiding financieel haalbaar is en of er een duurzaam verdienmodel tegenover staat.

Ook binnen de Canawaima Management Company leven zorgen over de technische staat. President-commissaris Naraindeth Seopershad stelt dat onder meer systemen voor brandveiligheid, snelle evacuatie en radar niet voldeden. Ook de motoren waren niet up-to-date. De huidige raad van commissarissen zou bovendien niet tijdig over de ontwikkelingen zijn geïnformeerd die uiteindelijk tot het vaarverbod leidden.

De hervatting van de vaart betekent bovendien niet dat alle problemen zijn opgelost. De Canawaima mag voorlopig tot 28 september blijven varen, tenzij de MAS bij een volgende controle anders beslist. Er zijn nog technische kwesties die moeten worden aangepakt, waaronder lekkages aan hydraulische systemen. Als bij nieuwe inspecties opnieuw tekortkomingen worden vastgesteld, kan opnieuw een vaarverbod volgen.

Extra zwaar weegt dat de veerboot voor het laatst in 2021 in het dok lag voor onderhoud, terwijl volgens het schema in 2023 opnieuw een onderhoudsbeurt had moeten plaatsvinden. Seopershad zegt dat hierover rapporten van de MAS bestonden, maar dat hij die pas de afgelopen week onder ogen kreeg.

Naast de zoektocht naar een nieuw vaartuig wordt ook een herstructurering van de organisatie noodzakelijk geacht. De verbinding wordt als belangrijk beschouwd voor passagiers, goederen, diensten en toerisme tussen beide landen. De komende periode moet daarom niet alleen blijken of de resterende technische gebreken tijdig worden verholpen, maar ook hoe Suriname de veerdienst structureel toekomstbestendig wil maken.