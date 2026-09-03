Advocaat eist vrijlating goudzoeker na schietincident: ‘Geen wapen gevonden en niemand wijst hem aan als schutter’

De advocaat van de ingesloten goudzoeker V.J. heeft de rechter-commissaris in Suriname gevraagd zijn cliënt onmiddellijk in vrijheid te stellen. De man zit sinds 25 augustus 2026 vast op verdenking van vermoedelijke overtreding van de Vuurwapenwet en andere strafbare feiten, maar volgens advocaat mr. D. Veira ontbreekt concreet bewijs dat V.J. zelf een vuurwapen heeft gebruikt.

V.J. bevond zich volgens het verzoekschrift samen met twee neven en een broer te La Vigilantia in het district Para. Buiten zijn zicht zou vermoedelijk een van de anderen enkele schoten hebben gelost met een vuistvuurwapen. V.J. stelt niet te hebben gezien wie het wapen had en wie heeft geschoten. Een buurtbewoner zag wel het voertuig waarmee het gezelschap ter plaatse was en schakelde de Surinaamse politie in.

De verdediging benadrukt dat bij V.J. geen wapen is aangetroffen. Bovendien zou bij hem geen kruitsporenonderzoek zijn verricht en zouden er geen getuigen zijn die hem aanwijzen als degene die het vuurwapen heeft gebruikt. Ook een huisonderzoek leverde volgens de advocaat niets op dat V.J. in verband brengt met vuurwapen- of munitiebezit.

Veira gaat nog verder en stelt dat uit het onderzoek inmiddels duidelijk is geworden wie de schutter is geweest. Volgens hem is het politieonderzoek voor wat betreft V.J. al afgerond en is niet gebleken dat zijn cliënt een handeling heeft gepleegd die hem betrokken maakt bij een strafbaar feit. V.J. zou bovendien voor het eerst met justitie in aanraking zijn gekomen en volledig hebben meegewerkt aan het onderzoek.

De advocaat wijst daarnaast op de overvolle cellenhuizen en vraagt de rechter-commissaris de verdere vrijheidsbeneming van V.J. te beëindigen. Het verzoek tot invrijheidstelling werd op 1 september ingediend.