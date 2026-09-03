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60-jarige man vanuit rijdende auto in buik geschoten aan Ojamastraat

KAM Thuiszorg

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pistool vuurwapen in auto
Foto ter illustratie.

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Een 60-jarige man is woensdagavond gewond geraakt bij een schietincident aan de Ojamastraat in Suriname. Het slachtoffer, I.S., werd vanuit een rijdende auto beschoten.

Volgens de eerste informatie van de Surinaamse politie werd daarbij gebruikgemaakt van een vuistvuurwapen. De man werd in zijn buikstreek geraakt en vervolgens afgezet bij de Spoedeisende Hulp (SEH) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het slachtoffer is in het ziekenhuis opgenomen. Over zijn huidige toestand zijn vooralsnog geen nadere bijzonderheden bekend.

De identiteit van de schutter is nog niet vastgesteld. Ook is nog onduidelijk wat de aanleiding voor de beschieting is geweest. Het onderzoek naar de zaak is gaande.

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