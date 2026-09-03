36-jarige man loopt kapwond in gezicht op; 19-jarige verdachte aangehouden

Een 36-jarige man is woensdagavond gewond geraakt aan zijn gezicht tijdens een confrontatie aan de Floris Zwakkestraat in Suriname. De man zou door een 19-jarige verdachte met een scherp voorwerp zijn aangevallen.

Volgens informatie die de redactie heeft bereikt, gaat het om het slachtoffer D.F. Hij liep bij de aanval een kapwond in zijn gezicht op en begaf zich op eigen gelegenheid naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo voor medische behandeling.

Uit de eerste informatie blijkt dat het slachtoffer en de verdachte eerder die dag al betrokken waren geweest bij een vechtpartij. Later kwamen de twee elkaar opnieuw tegen aan de Floris Zwakkestraat, waarna de situatie wederom uit de hand liep.

De 19-jarige Teygan M. zou D.F. tijdens deze confrontatie met een scherp voorwerp hebben aangevallen, waarbij het slachtoffer de verwonding in zijn gezicht opliep.

De politie wist de verdachte vervolgens op zijn woonadres op te sporen en aan te houden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is Teygan M. in verzekering gesteld.