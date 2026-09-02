Soa’s nemen sterk toe in Suriname, zelfs gevallen bij 13- en 14-jarigen

De Dermatologische Dienst waarschuwt voor een duidelijke toename van seksueel overdraagbare aandoeningen in Suriname. Vooral gonorroe en syfilis worden de laatste maanden vaker vastgesteld. De ontwikkeling baart extra zorgen omdat steeds meer jongeren van 25 jaar en jonger zich melden, terwijl er zelfs gevallen bekend zijn van 13- en 14-jarigen.

Volgens Debora Hordijk, hoofd van de afdeling Counseling & Testing, is de stijging al langere tijd gaande en lijkt de situatie verder te verslechteren. Zij sprak hierover op dinsdag 1 september 2026 met de Communicatie Dienst Suriname (CDS). Jongeren beschikken volgens de dienst bovendien vaak over onvoldoende kennis van soa’s en de gevolgen die onbehandelde infecties kunnen hebben.

De gevolgen kunnen ernstig zijn. Zo kan gonorroe zonder behandeling leiden tot onvruchtbaarheid, terwijl syfilis op langere termijn onder meer het zenuwstelsel kan aantasten. De Dermatologische Dienst dringt er daarom op aan om klachten niet zelf te behandelen en bij vermoedens van een besmetting professioneel onderzoek te laten doen.

Hordijk waarschuwt daarbij specifiek tegen het op eigen houtje gebruiken van antibiotica. Niet ieder antibioticum werkt tegen een druiper en ook amoxicilline is volgens haar niet zomaar voor iedere infectie geschikt. Verkeerd gebruik of een onjuiste dosering kan ertoe leiden dat een behandeling niet werkt.

De dienst roept seksueel actieve personen daarom op zich tijdig te laten testen en veilig te vrijen. Ook goede voorlichting wordt belangrijk genoemd, omdat hiv slechts één van de vele seksueel overdraagbare infecties is waarvoor mensen risico kunnen lopen.

Ouders hebben volgens Hordijk eveneens een belangrijke rol. Zij worden aangespoord om tijd te maken voor gesprekken met hun kinderen over seksualiteit, risico’s en bescherming. De Dermatologische Dienst benadrukt dat mensen met vragen of zorgen terechtkunnen voor begeleiding, gesprekken en testen.