Onderwijs mikt op 100 nieuwe lokalen vóór eind december, 35 renovatieopdrachten al verstrekt

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in Suriname werkt aan een omvangrijke inhaalslag bij schoolgebouwen in aanloop naar het schooljaar 2026-2027. Naast renovaties op tientallen scholen wordt gewerkt aan de bouw van 100 nieuwe leslokalen, die uiterlijk eind december moeten worden opgeleverd. Van de ruim 150 scholen die op de renovatielijst staan, zijn er ongeveer 61 geselecteerd en voor 35 daarvan is de opdracht inmiddels verstrekt.

Onderwijsminister Dirk Currie bezocht dinsdag vier scholen om de voortgang van de werkzaamheden zelf te bekijken. Het ging om Mulo Schotelweg, O.S. 2 Koewarasang, Havo 1 en Havo 4. Op verschillende locaties zijn nieuwe lokalen bijgebouwd, terwijl op twee scholen een volledige renovatie gepland staat. Volgens Currie reageren leerkrachten positief op de uitbreiding met extra lokalen.

De Communicatie Dienst Suriname meldt dat het ministerie verwacht dat ook scholen in het binnenland tijdig met het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Het vervoer van leerkrachten zou geregeld zijn en bij vlieg-, bus- en bootvervoerders bestaan momenteel geen betalingsachterstanden. Daardoor worden op dat vlak geen problemen verwacht.

Ook het tekort aan leerkrachten blijft een aandachtspunt. Het ministerie wil digitalisering inzetten als aanvullende oplossing en plant hiervoor een proefproject, zowel in de stad als in het binnenland. Daarnaast neemt de regering opleidingskosten van toekomstige leerkrachten voor haar rekening, onder meer bij pedagogische instituten en het IOL.

Volgens Currie moet de toegang tot onderwijs verder worden verbeterd door niet alleen lokalen bij te bouwen, maar waar nodig ook tijdelijke voorzieningen en leerlingenvervoer in te zetten. Eerder wees hij er al op dat de achterstand in het onderhoud van schoolgebouwen groot is en dat zowel de publieke als de private sector een verantwoordelijkheid heeft bij het aanpakken daarvan.

De minister roept leerlingen intussen op om de vakantie te gebruiken om goed uit te rusten en zich voor te bereiden op de start van het nieuwe schooljaar.