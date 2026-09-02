Man gewond en bebloed aangetroffen aan de Mahonylaan

Een 35-jarige man is dinsdagavond gewond en bebloed aangetroffen aan de Mahonylaan in Suriname. Het slachtoffer, R.D., liep onder meer een barstwond aan zijn voorhoofd op.

Volgens informatie die de redactie heeft bereikt, bevond de man zich eerder bij On The Run. Een omstander verklaarde dat het slachtoffer door twee verdachten van Guyanese komaf zou zijn overvallen en beroofd.

R.D. werd vervolgens naar politiebureau Centrum gebracht. Daar bleek echter dat hij geen duidelijk en consistent verhaal kon vertellen over wat er precies was gebeurd. De man verkeerde mogelijk onder invloed van alcohol.

Aanvankelijk verklaarde hij dat zijn mobiele telefoon was weggenomen. Later gaf hij aan dat hij betrokken was geraakt bij een vechtpartij. Ook kon hij de exacte plaats waar het incident zou hebben plaatsgevonden niet aanwijzen.

Door de tegenstrijdige verklaringen kon de Surinaamse politie niet met zekerheid vaststellen of daadwerkelijk sprake was van een beroving of dat de verwondingen het gevolg waren van een vechtpartij.

Het slachtoffer kreeg een medisch formulier mee en moest, zodra hij voldoende was ontnuchterd, medische hulp zoeken bij de Spoedeisende Hulp. Daarna moet hij zich opnieuw bij de politie melden.