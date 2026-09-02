Krijgen gepensioneerden en AOV’ers ook 15% erbij, vragen Mathoera en Parmessar aan regering

VHP-parlementariër Krishna Mathoera vindt het een goede zaak dat de regering besloten heeft om eind september een salarisverhoging toe te kennen aan alle landsdienaren. Echter wil zij tegelijkertijd ook weten wat er dan zal worden gedaan om de koopkracht van gepensioneerden en personen die alleen van de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) leven, te verbeteren.

“Want zij vallen dan niet onder die 15% loonsverhoging”, zei Mathoera maandag in De Nationale Assemblee (DNA). Landsdienaren en daarmee gelijkgestelden in Suriname krijgen per eind september 2026 een algemene salarisverhoging van 15 procent.

Hoewel het besluit volgt op onderhandelingen met de vakbeweging, is er nadrukkelijk geen akkoord bereikt tussen beide partijen. Volgens Mathoera moet de regering tegelijkertijd ook aangeven wat de financiële impact van deze verhoging maandelijks en jaarlijks is.

Daarnaast moet ook duidelijk worden uit welke begrotingspost deze extra middelen zullen worden gehaald. “Sommige toelagen zijn ook gekoppeld aan het basisloon. Is dit ook doorgerekend door de regering? Worden deze uitgaven gefinancierd uit leningen of begroting 2026? Uit welke concrete begrotingspost? Kortom, van waar komt het geld vandaan?

Twee maanden terug hebben we de begrotingsbehandeling hier gehad, er is niets gezegd hierover. Op een concrete vraag van mij aan de minister van Binnenlandse Zaken heeft hij gezegd dat de koopkrachtversterking waarschijnlijk zal liggen in de belastingsfeer. Wat is dan veranderd in deze twee maanden? Heeft men moedwillig het parlement deze informatie onthouden? Of kon men dat niet plannen en voorspellen?”, aldus Mathoera.

NDP-fractieleider Rabin Parmessar wenste van de regering te weten wat er precies tussen de regering en de vakbeweging is afgesproken en of er daarbij rekening is gehouden met de koers en de prijsontwikkeling in de winkel. Hij vroeg of de gepensioneerden en AOV’ers ook minimaal met deze 15% vooruit kunnen gaan. Ook wilde hij weten of de pricecap op brandstof ook direct zal worden losgelaten.

“Hebben we dan de gevolgen daarvan in beeld? Wat zullen de gevolgen zijn richting de productiebedrijven en consumenten? Hetzelfde geldt voor de subsidie die we verstrekken aan EBS”, aldus Parmessar. Hij waarschuwt ervoor dat een verkeerde uitvoering van een loonsverhoging ook in het nadeel zal werken.