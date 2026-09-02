KLM-vlucht uit Suriname wijkt uit naar Lissabon

Een KLM-vlucht die dinsdag vanuit Paramaribo naar Amsterdam vertrok, is woensdagochtend uitgeweken naar Lissabon in Portugal. De redactie van Waterkant verneemt dat het zou gaan om een medische noodsituatie met betrekking tot een passagier. Het gaat om vlucht KL714, die volgens de oorspronkelijke planning rechtstreeks naar Schiphol zou vliegen.

De Boeing 777-200ER met registratie PH-BQA vertrok op 1 september omstreeks 17.25 uur lokale tijd vanaf de Johan Adolf Pengel International Airport. De vlucht stond gepland om woensdagochtend om 07.15 uur in Amsterdam aan te komen.

Uit vluchtgegevens van Flightradar24 blijkt echter dat het toestel tijdens de oversteek over de Atlantische Oceaan van de gebruikelijke route naar Amsterdam is afgeweken en koers heeft gezet richting Lissabon. De vlucht wordt in de vluchtgeschiedenis ook als ‘Diverted to LIS’ geregistreerd.

Ook Schiphol vermeldt voor KL714 een tussenstop in Lissabon (LIS). De vlucht staat daar op het moment van schrijven als onderweg geregistreerd.