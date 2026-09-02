Jarbandhan: “SZF stopt dekking kosten glucosesensoren voor kinderen met suikerziekte type 1”

VHP-parlementariër Ameerani Jarbandhan heeft dinsdag dringend aandacht in De Nationale Assemblee (DNA) gevraagd voor een besluit van het Staatsziekenfonds (SZF) om de dekking van de kosten voor een diabetessensor (glucosesensor) voor kinderen stop te zetten.

“Kinderen met suikerziekte type 1 kregen een vergoeding vanuit het SZF voor sensoren, die maken dat je geen prikjes meer hoeft toe te dienen om glucose te meten. Een sensor plak je en elk kindje heeft per maand twee sensoren nodig.

Een sensor kost 3.150 SRD en het gaat om zeventig kinderen van het Academisch Ziekenhuis die momenteel niet meer vergoed worden door het SZF. Totaal komt het neer op een bedrag van minder dan 500.000 SRD voor deze kinderen”, zei Jarbandhan.

Een diabetessensor (glucosesensor) meet dag en nacht automatisch je glucosewaarde via het onderhuidse weefselvocht. De politica vroeg de regering om extra aandacht te vestigen op deze kinderen, aangezien zij de toekomst zijn van morgen. “Als wij niet investeren in de toekomst van Suriname, wat zal er dan van Suriname overblijven?”, aldus Jarbandhan.