Ingi Pipa Park houdt Open Dag voor senioren en presenteert dagbestedingscentrum

Ingi Pipa Park in Suriname organiseert op zaterdag 12 september 2026 een Open Dag die speciaal in het teken staat van seniorenburgers. Tijdens deze dag kunnen bezoekers kennismaken met het park en het Senioren Dagbestedingscentrum, dat zich richt op een actieve, sociale en betekenisvolle invulling van het dagelijks leven van ouderen.

Met het dagbestedingscentrum wil Ingi Pipa Park onder meer ontmoeting, beweging, creativiteit en ontspanning onder senioren stimuleren. Daarnaast is er aandacht voor het tegengaan van sociaal isolement. Tijdens de Open Dag wordt uitleg gegeven over de mogelijkheden en activiteiten die het centrum aan seniorenburgers wil bieden.

De organisatie heeft ook de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting uitgenodigd om de bijeenkomst bij te wonen. Tijdens een gezamenlijk officieel moment krijgen aanwezige ministers en andere prominenten uit de samenleving de gelegenheid om de bezoekers kort toe te spreken. De organisatie hoopt daarbij onder meer aandacht te krijgen voor het belang van initiatieven die bijdragen aan het welzijn van seniorenburgers.

Bezoekers worden vanaf 09.30 uur ontvangen. Gedurende de dag kunnen zij het park bezichtigen, informatie krijgen over het dagbestedingscentrum en kennismaken met verschillende activiteiten. Ook staan onder meer demonstraties, gezamenlijke bewegingsactiviteiten, entertainment en gelegenheid tot inschrijving op het programma.

De Open Dag duurt tot het einde van de middag en wordt gehouden bij Ingi Pipa Park aan de Ingi Pipaweg no. 20 in Paramaribo. De organisatie hoopt met de bijeenkomst niet alleen senioren kennis te laten maken met het centrum, maar ook het belang van sociale contacten, actief blijven en gezamenlijk bezig zijn op latere leeftijd onder de aandacht te brengen.

Naast de activiteiten rond het Senioren Dagbestedingscentrum wordt er momenteel ook volop verder gebouwd aan Ingi Pipa Park. Het terrein beslaat ongeveer 10 hectare en wordt verder ontwikkeld om in de toekomst ook toeristen te ontvangen. Onder meer de verhuur van watervilla’s en het organiseren van weekendevenementen moeten onderdeel worden van het aanbod.