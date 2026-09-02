Familie zoekt vermiste Derryl Danilo Bont (28), auto aangetroffen bij Clara Sluis

De familie van de 28-jarige Derryl Danilo Bont maakt zich grote zorgen nadat sinds zaterdag niets meer van hem is vernomen. De man zou zich tijdens het laatste contact in Nickerie hebben bevonden in het gezelschap van vrienden.

Volgens zijn familie was er zaterdagochtend voor het laatst contact met Bont. Sindsdien is hij niet meer bereikbaar en staat zijn telefoon uit. Ook twee vrienden met wie hij vermoedelijk samen was, zouden niet bereikbaar zijn.

De ongerustheid nam verder toe nadat het voertuig van Bont bij Clara Sluis werd aangetroffen. De familie vermoedt dat hij mogelijk samen met de twee anderen de oversteek van Suriname naar Guyana heeft gemaakt. Of dit daadwerkelijk is gebeurd, is vooralsnog niet bevestigd.

Familieleden doen daarom een dringend beroep op iedereen die Bont of de twee vrienden heeft gezien of informatie heeft over hun verblijfplaats om zich te melden. Ook informatie die op het eerste gezicht onbelangrijk lijkt, kan volgens de familie van waarde zijn.

Mensen die meer weten, kunnen contact opnemen met zijn moeder Angela via 8179047 of zijn tante Esje via 8546777. De familie vraagt het bericht zoveel mogelijk te delen in de hoop snel duidelijkheid te krijgen over de verblijfplaats van Bont en zijn twee vrienden.