Dochter treft doek in mond 72-jarige moeder in bejaardentehuis aan; twee verzorgsters aangehouden

Een onverwacht bezoek van een dochter aan haar 72-jarige moeder in een bejaardentehuis in Suriname heeft geleid tot de aanhouding van twee verzorgsters. De dochter trof haar moeder kreunend aan en ontdekte dat er een gepropte doek in haar mond zat. Kort daarvoor zou bovendien een mondkap over de mond van de bejaarde vrouw zijn geplaatst.

De dochter besloot afgelopen zaterdag 29 augustus 2026 onaangekondigd bij haar moeder langs te gaan. Bij het binnengaan hoorde zij haar moeder kreunen, vermoedelijk vanwege pijn. Toen zij bij haar kwam, zag zij dat een mondkap over de mond van de 72-jarige vrouw zat.

Volgens de Surinaamse politie verwijderde een van de aanwezige verzorgsters het mondkapje haastig. Vervolgens ontdekte de dochter dat er ook een gepropte doek in de mond van haar moeder zat.

Omdat zij de situatie vreemd vond, sprak de dochter de verzorgster hier direct op aan. Daarbij kreeg zij te horen dat haar moeder enkele dagen eerder een schouderfractuur had opgelopen en voortdurend zou gillen vanwege de pijn.

De dochter deed vervolgens aangifte, waarna de politie van Kwatta een onderzoek instelde naar de behandeling van de bejaarde vrouw.

Dat onderzoek leidde tot de aanhouding van de 25-jarige O.J. en de 27-jarige R.C., beiden werkzaam als verzorgster. De twee vrouwen zijn in het belang van het verdere onderzoek in verzekering gesteld.

De politie van Kwatta heeft de zaak nog in onderzoek.