Cotino: “Ook salarissen DNA-leden en leden rechterlijke macht zullen mee worden verhoogd”

Met de 15% salarisverhoging die de regering vanaf eind september zal uitkeren aan landsdienaren, beweert NDP-parlementariër Rossellie Cotino dat tegelijkertijd ook de reeds fors hoge salarissen van leden van de drie staatsmachten met 15% omhoog zullen gaan.

“Met deze verhoging zullen de salarissen van DNA-leden en leden van de rechterlijke macht mee worden verhoogd. Burgers hebben stevige kritiek geleverd op de hoge salarissen. Sommige van deze salarissen zijn wel vier keer hoger dan die van de president. Er is een traject ingezet om die scheefgroei van salarissen tussen de drie machten te corrigeren.

Echter is het niet gekomen tot behandeling, noch goedkeuring noch afkondiging. Ik vraag de regering dringende aandacht voor deze situatie”, zei Cotino dinsdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Volgens de politica moet de president, indien er geen andere oplossing wordt gevonden, de mogelijkheid bekijken om het salaris van de president te ‘cappen’ voor een bepaalde tijd, zodat die groepen niet meegroeien met deze verhoging.

“Het lijkt mij een omgekeerde logica om nu die verhoging toe te kennen om daarna te gaan verlagen. Ik vraag ernstige aandacht van de regering voor deze situatie en ik kijk uit naar een oplossing”, aldus de NDP’er.