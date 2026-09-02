Advocaat vraagt onmiddellijke vrijlating verdachte na ernstige mishandeling op politiebureau

Een verdachte die sinds 22 augustus vastzit in een zaak rond een gekwalificeerde diefstal, zou op politiebureau Keizerstraat in Suriname ernstig zijn mishandeld door meerdere politieagenten. Daarbij zou de man een driedubbele botbreuk aan zijn scheenbeen hebben opgelopen. Zijn advocaat, mr. D. Veira, heeft de rechter-commissaris inmiddels verzocht de verdachte onmiddellijk in vrijheid te stellen.

Het gaat om Farly P., die wordt verdacht van betrokkenheid bij de diefstal van meerdere wieldoppen. Volgens het verzoekschrift ontkent hij de wieldoppen te hebben weggenomen en stelt hij dat een andere persoon daarvoor verantwoordelijk was. Wel zou P. eerder in aanraking zijn gekomen met justitie en wordt hij in het document als verdachte aangemerkt.

De zwaarste beschuldigingen in het verzoekschrift hebben betrekking op wat na zijn aanhouding zou zijn gebeurd. P. zou zich volgens zijn advocaat niet tegen zijn arrestatie hebben verzet. Nadat hij naar politiebureau Keizerstraat was gebracht, zou hij door vier agenten van het Regio Bijstand Team zijn meegenomen naar een tussengang.

Daar zou de verdachte zijn gefouilleerd en vervolgens zijn mishandeld. Volgens de lezing in het verzoekschrift werd daarbij op enig moment een ijzeren pijp gebruikt waarmee met kracht op zijn been zou zijn geslagen. De mishandeling zou op klaarlichte dag hebben plaatsgevonden en ongeveer een half uur hebben geduurd. Het geschreeuw van P. zou door het hele politiebureau te horen zijn geweest.

De advocaat stelt dat vier agenten aan de mishandeling zouden hebben meegedaan en noemt in het verzoekschrift ook namen van enkele vermeend betrokken politiemensen.

Volgens de advocaat werd P. pas enkele dagen na het incident voor medische behandeling gebracht. Daarbij zou zijn vastgesteld dat sprake was van een zware, driedubbele botbreuk. Zijn been is vanaf het dijbeen in het gips gezet.

De verdediging stelt bovendien dat P. vanwege zijn verwondingen regelmatig naar een specialist moet, maar dat dit wordt bemoeilijkt doordat er niet altijd vervoer beschikbaar is. Ook zouden de cellenhuizen volgens de advocaat niet zijn ingericht om iemand in zijn huidige toestand adequaat op te vangen.

Veira voert verder aan dat zijn cliënt volledig aan het politieonderzoek heeft meegewerkt en zijn verklaring heeft afgelegd. Volgens de advocaat is het onderzoek voor zover het P. betreft inmiddels afgerond en bestaat er daarom geen onderzoeksbelang meer om hem langer vast te houden.

De verdediging stelt tevens dat de ernst van de vermeende politiemishandeling al bij de voorgeleiding had moeten worden meegewogen. Volgens het verzoekschrift zouden de mishandelingen en letsels zijn verzwegen, waardoor het Surinaamse Openbaar Ministerie (OM) daarvan niet op de hoogte zou zijn geweest. Dit betreft nadrukkelijk de lezing van de advocaat en is in het document niet voorzien van een reactie van politie of OM.

Veira vroeg de rechter-commissaris op maandag 1 september daarom de inverzekeringstelling te beëindigen of de onmiddellijke invrijheidstelling van zijn cliënt te gelasten.