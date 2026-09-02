Abiamofo: “Ik kan meer elektriciteit uit Brokopondo halen, maar het is vanwege aanhoudende droogte niet verantwoord”

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) stelt dat het technisch wel mogelijk is om meer hydro-energie uit Brokopondo te halen om de loadshedding vanuit de NV Energiebedrijven Suriname (NV EBS) te voorkomen. Hij kiest daar echter bewust niet voor, omdat bij aanhoudende droogte later dit jaar grotere stroomtekorten kunnen ontstaan.

“Ik kan het doen. Het verschil dat er nu is van ongeveer 25 megawatt… ik kan het halen. Maar het is sociaalmaatschappelijk niet verantwoord indien de droogte gaat aanhouden. Want anders krijgen we richting het eind van het jaar wel momenten waarop veel meer gebieden van elektriciteit verstoken zullen zijn. En dat is niet wat we willen”, zei Abiamofo woensdag voor aanvang van de vergadering van de Raad van Ministers (RvM).

De bewindsman legde uit dat een hogere stroomproductie uit het stuwmeer ook betekent dat sneller water wordt afgevoerd. Bij aanhoudende droogte kan daardoor eerder een kritiek waterpeil worden bereikt, waardoor het opwekken van hydro-energie uiteindelijk niet meer verantwoord is.

Op dit moment kan er op andere locaties nog thermische energie worden opgewekt. “Maar als het niveau zodanig daalt dat het niet meer verantwoord is om hydro op te wekken, dan kan ik zeggen dat we niet genoeg thermische capaciteit hebben om dat tekort op te vangen. En dat is waarmee de technici dagelijks dealen. Die voorspelling van El Niño nemen we heel serieus ter harte”, aldus de minister.