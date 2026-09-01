Zoekhondenteam in zaak Leysner spreekt Rudisa, later vandaag ook politie en justitie

Het Nederlandse zoekhondenteam van Stichting Reddingshonden RHWW, dat gisteren in Suriname is aangekomen om te helpen bij de zoektocht naar de vermiste Rodney Leysner (52), heeft vanochtend een bezoek gebracht aan Rudisa International N.V., dat de internationale inzet met 50.000 euro financiert. Namens RHWW waren de onderzoeksleider en twee leidinggevenden aanwezig.

“Wij ondersteunen, politie houdt de leiding”

Tijdens het gesprek is van de kant van RHWW uitdrukkelijk benadrukt dat het team niet naar Suriname is gekomen om het politieonderzoek over te nemen, maar nadrukkelijk als ondersteuning daarvan. Suriname beschikt zelf niet over honden die specifiek voor dit type inzet zijn opgeleid; de leiding over het onderzoek naar de vermissing blijft volledig bij de Surinaamse politie en justitie.

Later vandaag heeft het team een gesprek met de politie en het Surinaamse Openbaar Ministerie, waarin verdere operationele werkafspraken worden gemaakt voorafgaand aan de daadwerkelijke start van de zoekactie.

Geen speurhonden, maar zoekhonden

In het gesprek is ook uitgelegd waarom het team van RHWW niet met “speurhonden” maar met zogeheten “zoekhonden” werkt, een onderscheid dat volgens de organisatie vaak door elkaar wordt gehaald, maar operationeel een wezenlijk verschil maakt.

Speurhonden volgen doorgaans een individueel geurspoor van één specifieke persoon: ze krijgen eerst een referentiegeur aangeboden – bijvoorbeeld van een kledingstuk – en volgen vervolgens dat spoor lijnvormig van A naar B, waarbij richting, geurconcentratie en windinvloeden bepalend zijn.

Zoekhonden daarentegen werken fundamenteel anders: zij scannen een gebied op de enkele aanwezigheid van menselijke geur die door de lucht wordt verspreid, zonder een spoor te hoeven volgen en zonder dat daarvoor een vast beginpunt of referentiegeur nodig is. Deze werkwijze wordt internationaal vaker toegepast bij grootschalige of moeilijk toegankelijke zoekgebieden.

Aandacht voor terrein en omstandigheden

Bij het gesprek is ook stilgestaan bij de specifieke omstandigheden waarin het team in Suriname zal moeten werken. De lokale flora en fauna in het zoekgebied vragen om aangepaste voorzorgsmaatregelen, zowel voor de honden als voor hun begeleiders – een aspect waarmee het team, gelet op eerdere internationale inzetten, bekend is, maar dat voor de Surinaamse situatie opnieuw goed in kaart is gebracht.

Rudisa bevestigt, bij monde van haar advocaat, dat het kennismakingsgesprek in een goede en constructieve sfeer heeft plaatsgevonden, en spreekt haar erkentelijkheid uit voor de inzet van het RHWW-team. Met toestemming van het Openbaar Ministerie en onder voortdurende leiding van de Surinaamse politie hoopt Rudisa dat deze aanvullende expertise een waardevolle bijdrage kan leveren aan het lopende onderzoek, en dat er spoedig meer duidelijkheid komt over het lot van haar Chief Commercial Officer Rodney Leysner. Waterkant volgt de ontwikkelingen in deze zaak.