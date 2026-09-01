Sadi eist naamzuivering van gewezen directeur VKI

NDP-parlementariër Ann Sadi eist de naamzuivering van Juliette Colli-Wongsoredjo, die als langstzittende directeur van de Stichting Viskeuringsinstituut (VKI) in Suriname in april dit jaar opstapte na een conflict met de Raad van Toezicht.

Colli-Wongsoredjo werd toen misstanden op financieel gebied binnen het VKI verweten. Sadi zei maandag in De Nationale Assemblee (DNA) dat het accountantsrapport nu aangeeft dat er geen sprake is geweest van frauduleuze financiële handelingen.

“Ik kom op voor onterechte karaktermoord…vooral op vrouwen…als ze haar hele leven lang haar taak en verantwoordelijkheid kent. Het geval van het VKI. Wat zegt het accountantsrapport nu? Geen financiële frauduleuze handelingen. Ik eis naamzuivering van de gewezen directeur”, zei de NDP’er.

Het besluit van Colli-Wongsoredjo om op te stappen zorgde voor enorme bezorgdheid en verontwaardiging bij de visserijsector.

Volgens de sector had Colli-Wongsoredjo het VKI jarenlang professioneel geleid en voldeed het instituut aan internationale standaarden. Zij vonden het daarom zorgwekkend dat er zonder voldoende onderbouwing beschuldigingen waren geuit.