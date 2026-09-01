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Regering om duidelijkheid gevraagd over kosten en aanbestedingen Heritage Month

KAM Thuiszorg

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Regering om duidelijkheid gevraagd over kosten en aanbestedingen Heritage Month
Beeld via CDS

WK 2026

Volgens VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien moet de regering duidelijkheid geven over de kosten van Heritage Month en nagaan of de activiteiten volgens de geldende aanbestedingsregels zijn uitgevoerd. Hij zegt informatie te hebben ontvangen over mogelijke onderhandse gunningen en vroeg in De Nationale Assemblee (DNA) de regering om hierover verantwoording af te leggen.

“Natuurlijk heeft het zijn goede zijde, maar laten we wel duidelijk van de regering krijgen over hoeveel alles heeft gekost, welke activiteiten er daadwerkelijk zijn uitgevoerd en hoe. Zijn er aanbestedingen gehouden? Uit welke financieringsbronnen zijn de zaken gefinancierd?

Omdat mij ook de informatie bereikt dat heel wat zaken onderhands gegund zijn geworden aan onderlinge bedrijven”, zei Gajadien.

De eerste nationale Heritage Month van Suriname is zondag 30 augustus afgesloten. De Heritage Month was een periode waarin de culturele diversiteit, geschiedenis en tradities van het land centraal stonden. Er werden verschillende activiteiten georganiseerd rond Surinaamse cultuur, erfgoed, muziek, kunst, eten en traditionele gebruiken.

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