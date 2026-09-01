Pot rijst op gasfornuis vergeten: woning en bestelwagen volledig uitgebrand

Een woning aan de Steenslagweg in Suriname is maandagmiddag 31 augustus volledig in vlammen opgegaan. Ook een bestelwagen die in de garage stond, werd door het vuur verwoest.

De politie van Paranam kreeg melding van de woningbrand en ging naar de locatie. Uit de verkregen informatie blijkt dat de huisbewoonster omstreeks 13.00 uur van huis was vertrokken in de richting van Zanderij.

De 20-jarige M.P. had voordat zij vertrok een pot met rijst op het gasfornuis gezet. Tijdens haar afwezigheid werd zij door een buurvrouw gebeld met de mededeling dat er rook uit haar woning kwam.

Op weg terug naar huis realiseerde de vrouw zich dat zij de pot met rijst op het brandende gasfornuis had laten staan. Toen zij bij de woning aankwam, stond het pand al volledig in brand.

Het vuur verwoestte niet alleen de woning en de volledige inboedel, maar ook een bestelwagen die zich in de garage bevond. De brandweer rukte uit om het vuur te bestrijden en verrichtte daarna nablussingswerkzaamheden.

Volgens eerder verkregen informatie liep de partner van de vrouw brandwonden aan zijn rechterarm op toen hij probeerde een hond uit de garage in veiligheid te brengen. Hij werd voor medische behandeling verwezen naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De woning was aangesloten op het elektriciteitsnet en niet tegen brandschade verzekerd. Tijdens de bluswerkzaamheden zou de aanwezige elektrische spanning voor hinder hebben gezorgd.

De politie van Paranam zet het onderzoek naar de brand voort.