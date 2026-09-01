Partner van politieman vlucht na ruzie met zijn dienstwapen en dienstauto

Een uit de hand gelopen woordenwisseling tussen een politieman en zijn partner heeft zondag 30 augustus geleid tot de aanhouding van de 35-jarige N.C. De vrouw zou tijdens de ruzie vernielingen in de woning hebben aangericht, met een scherp voorwerp in de richting van haar partner hebben gezwaaid.

Ze ging er vervolgens vandoor met zowel zijn dienstwapen als zijn dienstvoertuig.

Volgens het Korps Politie Suriname (KPS) ontstond het conflict nadat de politieman zijn partner had aangesproken op haar gedrag. De woordenwisseling liep daarna steeds verder uit de hand.

Tijdens de ruzie zou N.C. spullen in de woning hebben vernield. Ook zou zij op enig moment een scherp voorwerp hebben gepakt en daarmee in de richting van de man hebben gezwaaid.

Daar bleef het niet bij. De vrouw zag vervolgens kans het dienstwapen van haar partner mee te nemen en met diens dienstvoertuig weg te rijden. De politieman wendde zich hierna tot bureau Munder en deed aangifte. De politie stelde direct een onderzoek in naar de zaak.

Niet lang daarna werd N.C. opgespoord en aangehouden. Zowel het dienstvoertuig als het meegenomen wapen werd bij haar aangetroffen.

De verdachte werd vervolgens overgebracht naar het politiebureau voor voorgeleiding. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is zij hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld.