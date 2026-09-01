HomeOnderwerpenJustitie en politiePartner van politieman vlucht na ruzie met zijn dienstwapen en dienstauto
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Partner van politieman vlucht na ruzie met zijn dienstwapen en dienstauto

KAM Thuiszorg

-

0
Vrouw aangehouden

WK 2026

Een uit de hand gelopen woordenwisseling tussen een politieman en zijn partner heeft zondag 30 augustus geleid tot de aanhouding van de 35-jarige N.C. De vrouw zou tijdens de ruzie vernielingen in de woning hebben aangericht, met een scherp voorwerp in de richting van haar partner hebben gezwaaid.

Ze ging er vervolgens vandoor met zowel zijn dienstwapen als zijn dienstvoertuig.

Volgens het Korps Politie Suriname (KPS) ontstond het conflict nadat de politieman zijn partner had aangesproken op haar gedrag. De woordenwisseling liep daarna steeds verder uit de hand.

Tijdens de ruzie zou N.C. spullen in de woning hebben vernield. Ook zou zij op enig moment een scherp voorwerp hebben gepakt en daarmee in de richting van de man hebben gezwaaid.

Daar bleef het niet bij. De vrouw zag vervolgens kans het dienstwapen van haar partner mee te nemen en met diens dienstvoertuig weg te rijden. De politieman wendde zich hierna tot bureau Munder en deed aangifte. De politie stelde direct een onderzoek in naar de zaak.

Niet lang daarna werd N.C. opgespoord en aangehouden. Zowel het dienstvoertuig als het meegenomen wapen werd bij haar aangetroffen.

De verdachte werd vervolgens overgebracht naar het politiebureau voor voorgeleiding. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is zij hangende het verdere onderzoek in verzekering gesteld.

shop now
11 en 12 september

Vorig artikel
Sadi eist naamzuivering van gewezen directeur VKI
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival