Jordan: “Bevoegde instanties moeten optreden tegen skalians op Marowijnerivier”

Er zijn volgens ABOP-parlementariër Genevievre Jordan weer skalians actief bezig met de goudwinning op de Marowijnerivier. “Langs de Marowijnerivier ook. Het traditioneel gezag vraagt dringende aandacht hieromtrent”, zei Jordan dinsdag in De Nationale Assemblee in Suriname (DNA).

De politica voerde aan te weten dat het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) eerder een oproep heeft gedaan aan de betreffende ondernemer om de locatie te verlaten. Helaas heeft deze oproep niet geholpen om de ondernemer op andere gedachten te brengen.

“De bevoegde instanties moeten optreden tegen die skalians en goudpontons die aan goudwinningen doen op de Marowijnerivier. Er is een oproep gedaan via het traditioneel gezag richting de regering”, aldus de ABOP’er.

Minister David Abiamofo van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) gaf aan dat er bij zijn aantreden als minister in 2020 ongeveer twintig skalians actief waren in de grensrivieren. Deze zijn uiteindelijk door optreden van het Openbaar Ministerie teruggedrongen. Mocht hetgeen Jordan beweert waar zijn, dan zal zijn ministerie hierop inspelen.

“Dat is niet alleen de Marowijne-, maar ook Lawa. Met heel veel overleg hebben we ervoor gezorgd dat dat aantal werd teruggebracht. Drie van ze waren heel hardnekkig en wilden niet meewerken. Uiteindelijk heeft het Surinaamse Openbaar Ministerie opgetreden. Die zijn allemaal toen opgeblazen. Vanaf dat moment zijn er geen skalians meer in die grensrivieren, maar indien het wel zo is willen we heel snel erop uittrekken”, aldus de minister.