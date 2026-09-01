Familie Leysner huurt onderzoeksteam van John van den Heuvel in voor zoektocht naar Rodney

De familie van de vermiste Rodney Leysner heeft met geld uit de crowdfunding het onderzoeksteam Armadillo Global Security (AGS) ingehuurd, dat onder leiding staat van de bekende misdaadjournalist John van den Heuvel. Het team heeft inmiddels een eerste onderzoek uitgevoerd en wil de zoektocht nu verder uitbreiden naar Suriname.

Volgens een update van de familie heeft AGS tijdens het eerste onderzoek bruikbare informatie kunnen verzamelen. Op basis daarvan wil het team doorgaan met een tweede fase, waarbij ook in Suriname verder onderzoek moet worden verricht. Daarbij is het de bedoeling dat wordt samengewerkt met de politie in Suriname.

De familie van Rodney probeert vanuit Nederland zelf zoveel mogelijk initiatieven te ontplooien om duidelijkheid te krijgen over zijn vermissing. Zus Nathalie Leysner verklaarde eerder tegenover De Telegraaf dat hiervoor een professioneel onderzoeksbureau is ingeschakeld om informatie te verzamelen, te onderzoeken en te coördineren.

De kosten voor die particuliere zoektocht worden grotendeels betaald uit een GoFundMe-actie waarmee op het moment van schrijven meer dan 37.000 euro is opgehaald. Dat geld wordt onder meer gebruikt voor reiskosten, onderzoekskosten in Suriname en de inzet van professionele partijen. Omdat de kosten snel oplopen, doet de familie opnieuw een beroep op mensen om de inzamelingsactie te steunen.

Met hulp van AGS is bovendien een speciale tiplijn met e-mail adres tiprodney@proton.me geopend. Informatie die daar binnenkomt, wordt onderzocht en wanneer die relevant wordt geacht, gedeeld met de Surinaamse politie.

Inmiddels is ook een zoekteam met honden van Reddingshonden RHWW in Suriname aangekomen. Dit team zal daar samenwerken met AGS en de Surinaamse politie. De kosten voor deze inzet worden gedragen door Rudisa, het bedrijf waar Rodney werkzaam is als CCO.

De familie hoopt dat de uitbreiding van het onderzoek naar Suriname nieuwe aanknopingspunten oplevert en uiteindelijk duidelijkheid brengt over wat er met Rodney Leysner is gebeurd.