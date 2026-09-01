Boom valt op graafmachine; operator dodelijk getroffen

Een operator van een graafmachine is maandag 31 augustus om het leven gekomen tijdens werkzaamheden in Irenevallen in Suriname. Het slachtoffer werd dodelijk getroffen nadat een boom op de graafmachine terechtkwam waarin hij op dat moment aan het werk was.

Het ernstige arbeidsongeval vond volgens de Surinaamse politie omstreeks 09.28 uur plaats. De operator was bezig met werkzaamheden met de graafmachine toen op een bepaald moment een boom omviel en boven op de machine terechtkwam.

De gevolgen waren fataal. Over de identiteit en leeftijd van het slachtoffer zijn door de autoriteiten geen bijzonderheden bekendgemaakt.

De politie van bureau Bronsweg werd na de melding van het ongeval ingeschakeld en ging naar Irenevallen. Agenten stelden ter plaatse een onderzoek in naar de omstandigheden waaronder het incident had plaatsgevonden.

Uit het eerste politieonderzoek kwam naar voren dat het slachtoffer zich tijdens het ongeval in de graafmachine bevond en daarmee werkzaamheden uitvoerde. Waarom de boom precies omviel en of de werkzaamheden daar mogelijk verband mee hielden, wordt in het bericht niet vermeld.

Ook is niet bekendgemaakt of er op het moment van het ongeval andere personen in de directe omgeving aan het werk waren. Evenmin zijn er nadere gegevens verstrekt over de werkzaamheden die met de graafmachine werden uitgevoerd.

Het Korps Politie Suriname (KPS) bevestigde maandagmiddag dat de operator bij het incident dodelijk werd getroffen. Verdere bijzonderheden over het arbeidsongeval zijn vooralsnog niet verstrekt.