Blinde voetganger met witte stok krijgt nauwelijks ruimte: meerdere automobilisten rijden gewoon door

Een praktijkproef op de openbare weg in Paramaribo heeft blootgelegd dat automobilisten niet altijd weten hoe zij moeten reageren wanneer een blinde of slechtziende persoon wil oversteken. Ondanks de duidelijk zichtbare witte blindenstok reden meerdere voertuigen door en duurde het geruime tijd voordat iemand stopte om de voetganger veilig te laten oversteken.

De bewustwordingsactie was een initiatief van het Blindencentrum en werd ondersteund door het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI) en het Korps Suriname Vrijwilligers. Het Korps Politie Suriname hield tijdens de activiteit toezicht op de openbare orde en veiligheid.

Volgens het Verkeersveiligheidsinstituut laat de praktijksituatie zien dat de betekenis van de witte stok nog onvoldoende bekend is bij een deel van de weggebruikers. Daardoor lopen blinden en slechtzienden extra risico wanneer zij zich zelfstandig door het verkeer bewegen.

De organisatie vindt daarom dat niet alleen algemene bewustwording nodig is, maar dat ook in rijopleidingen en verkeerseducatie veel nadrukkelijker aandacht moet worden besteed aan de blindenstok. Bestuurders moeten volgens het instituut weten wat het signaal betekent en hoe zij in zo’n situatie behoren te handelen.

Ook de inrichting van de openbare ruimte verdient volgens het persbericht verbetering. Zo zouden onder meer trottoirs, oversteekplaatsen, verkeerslichten en ander wegmeubilair beter moeten worden afgestemd op mensen met een visuele beperking. Het doel daarvan is dat zij zich zo zelfstandig en veilig mogelijk kunnen verplaatsen.

Weggebruikers worden opgeroepen extra alert te zijn wanneer zij een blinde of slechtziende verkeersdeelnemer zien. Daarbij is het belangrijk tijdig snelheid te verminderen en voldoende tijd en ruimte te geven om veilig over te steken.