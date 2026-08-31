Parmessar hekelt vergunningenbeleid EZOTI: “Kleine ondernemers worden nog steeds de dupe van alle spelletjes”

NDP-fractieleider Rabin Parmessar heeft afgelopen donderdag weer felle kritiek in De Nationale Assemblee (DNA) geuit op het vergunningenbeleid van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI). De NDP’er heeft deze kwestie enkele weken terug reeds onder de aandacht gebracht van minister Andrew Baasaron.

Helaas merkt hij hierin nog steeds geen verandering. Volgens de politicus ondervinden vooral de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) hinder van ‘alle spelletjes’ die met hen worden gespeeld.

“Vooral de KMO klaagt nog steeds. De minister had mij toentertijd gevraagd om een paar stukken op te sturen. Ik heb dat gedaan en nog steeds is nobody home! Intussen zijn er mensen… die hun handen niet willen ophouden of een overheidsbaan zoeken… maar zelf willen ondernemen, de dupe ervan worden. Door het overheidshandelen”, zei Parmessar.

Volgens de politicus moet duidelijk worden of de bewindsman wel of niet in staat is om efficiëntie binnen zijn ministerie te realiseren. “Of hij daar geen vat heeft op de procedures die bewandeld moeten worden of doorlooptijden af te spreken. Ik vind dat een heel ernstige zaak. Juist kleine ondernemers, mensen die hosselen en wat in het kleine circuit wensen te komen, die worden de dupe van alle spelletjes die gespeeld worden met deze mensen”, aldus Parmessar.

De NDP’er raakte op een gegeven moment verhit nadat A20-parlementariër Steven Reyme, die ook voorzitter is van de vaste commissie EZOTI, aangaf dat het ook voor buitenlandse investeerders belangrijk is om vergunningen snel af te handelen. Reyme benadrukte daarom constant in overleg met de minister te zijn om te kijken hoe het vergunningenbeleid kan worden versoepeld.

Parmessar zei toen dat hij het specifiek heeft over de Surinaamse ondernemers en dat hij kennelijk dan met stemverheffing tot de minister moet praten, aangezien zijn punt niet tot de regering doordringt. Tegen fungerend DNA-voorzitter Rossellie Cotino, die hem vroeg om dat niet te doen, zei Parmessar dat hij dan maar uit de zaal moest worden gezet. Cotino schakelde toen de microfoon van Parmessar uit om erger te voorkomen.