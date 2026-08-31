Nederlandse speurhonden aangekomen in Suriname voor zoektocht naar Rodney Leysner

De zoektocht naar de sinds 15 augustus vermiste Rodney Leysner (52) gaat een nieuwe fase in. Een gespecialiseerd Nederlands zoekteam met speurhonden is maandag in Suriname aangekomen om te helpen bij het vinden van de vermiste ondernemer en filmproducent.

Het team is afkomstig van Stichting Reddingshonden RHWW uit Nederland. Volgens eerder bevestigde informatie bestaat de groep uit acht hondengeleiders, acht speurhonden en zeven ondersteunende specialisten. De honden zijn getraind voor zoekwerk op land, rond water en tussen puin en kunnen worden ingezet voor het zoeken naar zowel levende personen als overledenen.

De inzet is bijzonder omdat Suriname zelf niet beschikt over speurhonden die specifiek zijn opgeleid voor het opsporen van vermiste personen. De honden die lokaal beschikbaar zijn, zouden voornamelijk worden gebruikt bij de bestrijding van drugscriminaliteit.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft inmiddels toestemming gegeven voor de inzet van het Nederlandse team. Daarbij zijn duidelijke voorwaarden gesteld: het strafrechtelijk onderzoek blijft onder leiding en supervisie van het Korps Politie Suriname. Eventuele bijzonderheden die de hondengeleiders tijdens het zoeken aantreffen, moeten onmiddellijk worden gemeld aan de verantwoordelijke politiefunctionarissen.

De buitenlandse zoekactie wordt gefinancierd door Rudisa International N.V., het bedrijf waarvoor Leysner werkzaam is. De kosten zijn begroot op ongeveer 50.000 euro. Daaronder vallen onder meer het vliegvervoer van de mensen en honden, verblijf, lokaal vervoer, materiaal en verzekeringen. De financiering kwam volgens Rudisa in overleg met de familie van Leysner tot stand.

Met name de ervaring van RHWW met zoekwerk in en rond water kan van belang zijn. Leysners uitgebrande voertuig werd eerder aangetroffen in een zwampgebied in het district Saramacca. Technisch onderzoek wees uit dat het chassisnummer overeenkwam met dat van de witte Kia Sorento waarin Leysner reed.

De 52-jarige Leysner wordt sinds zaterdag 15 augustus vermist. De afdeling Kapitale Delicten begon een dag later met het onderzoek naar zijn verdwijning. Ondanks de vondst van zijn voertuig en de aanhouding van meerdere verdachten is Leysner zelf nog altijd niet gevonden.

Volgens de actuele berichtgeving zitten in de zaak drie verdachten vast en is een vierde verdachte nog voortvluchtig. De komst van de Nederlandse honden moet de zoekmogelijkheden nu aanzienlijk uitbreiden. De daadwerkelijke zoekacties zullen in overleg met en onder supervisie van de Surinaamse autoriteiten plaatsvinden.