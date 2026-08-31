Man verwondt ex-vriendin met houwer tijdens ruzie in Brokopondo

Een ruzie tussen voormalige geliefden in het dorp Drepada in het district Brokopondo is donderdagmiddag geëscaleerd in een gewelddadige confrontatie. Daarbij raakte een 23-jarige vrouw gewond nadat zij met een houwer werd geraakt, meldt de politie in Suriname.

Volgens de politie kreeg de vrouw, A.V., tijdens de ruzie met haar 24-jarige ex-vriend K.D.M.P. meerdere kapverwondingen. De twee raakten met elkaar slaags, waarna de man haar met het scherpe voorwerp zou hebben verwond.

De verwondingen waren dusdanig ernstig dat een ambulance werd ingeschakeld. Het slachtoffer is overgebracht naar het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, waar zij voor verdere medische behandeling werd opgenomen.

De verdachte werd na het incident aangehouden. Hij is vervolgens in verzekering gesteld in afwachting van het verdere onderzoek.

De houwer die bij de mishandeling zou zijn gebruikt, is nog niet teruggevonden. Daarmee is een belangrijk voorwerp in het onderzoek vooralsnog niet veiliggesteld.

De politie van Brokopondo Centrum onderzoekt de zaak verder.