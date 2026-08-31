Luxe horloges weer als nieuw: schoonmaakset verovert markt onder horlogeliefhebbers

Steeds meer horlogeliefhebbers investeren duizenden euro’s in luxe uurwerken van merken als Rolex, Omega en TAG Heuer. Toch blijkt goed onderhoud voor veel eigenaren een uitdaging. Vuil, vet, stof en aanslag hopen zich dagelijks op tussen schakels, rond de bezel en in kleine details van het horloge. Een Nederlands bedrijf speelt daarop in met een speciale reinigingsset die inmiddels steeds populairder wordt onder verzamelaars en dagelijkse dragers van luxe horloges.

Premium Watch Care, een bedrijf uit Bussum dat sinds 2016 actief is, ontwikkelde een complete schoonmaakset waarmee horloges thuis op een veilige manier kunnen worden gereinigd. Volgens het bedrijf is de set speciaal samengesteld om vuil en aanslag te verwijderen zonder kwetsbare materialen aan te tasten. De formule is SGS-getest en geschikt voor onder meer goud, zilver, staal, platinum, diamant en saffierglas.

De reinigingsset bestaat uit een foam, reinigingsspray, ultra-zachte bamboeborstel met meer dan 2500 haren, een pluisvrije microvezeldoek en een luxe bewaardoos. Volgens Premium Watch Care kan de set tot ongeveer honderd schoonmaakbeurten meegaan.

Op de website laat het bedrijf voor- en na-resultaten zien van horloges die zichtbaar zijn opgefrist na een schoonmaakbeurt. De reiniging gebeurt in verschillende stappen waarbij eerst vuil wordt losgemaakt met foam, waarna het horloge voorzichtig wordt gereinigd, afgespoeld en vervolgens wordt afgewerkt met een speciale spray voor extra glans.

De belangstelling voor dergelijke producten groeit. Veel horlogedragers willen hun uurwerk zelf onderhouden, maar zijn tegelijkertijd bang om schade te veroorzaken door agressieve schoonmaakmiddelen of verkeerde materialen te gebruiken. Premium Watch Care stelt dat de producten juist zijn ontwikkeld met oog voor luxe afwerkingen en gevoelige onderdelen van hoogwaardige horloges.

Ook klanten lijken positief te reageren. Op Trustpilot beschrijven gebruikers hoe hun horloges na gebruik van de set weer glanzen als nieuw. Daarbij worden onder meer de luxe verpakking, snelle levering en het zichtbare resultaat genoemd als pluspunten. Het bedrijf heeft momenteel een TrustScore van 4,5 uit 5 sterren.

Volgens Premium Watch Care is de set niet alleen bedoeld voor verzamelaars met exclusieve uurwerken, maar ook voor mensen die hun dagelijkse horloge of sieraden in goede conditie willen houden. De producten zijn daarnaast verkrijgbaar via verschillende online verkoopkanalen.

Met de groeiende belangstelling voor luxe horloges lijkt ook de vraag naar professionele onderhoudsproducten toe te nemen. Voor veel liefhebbers geldt immers dat een mooi horloge niet alleen goed moet lopen, maar er ook jarenlang verzorgd uit moet blijven zien.