Jarbandhan aan Jones en Parmessar: “Wilt u zeggen dat Salarbaks liegt?”

NDP-parlementariërs Ebu Jones en Rabin Parmessar hebben eerdere uitspraken van hun fractiegenoot Aziez Salarbaks tegengesproken. Salarbaks stelde enkele weken geleden dat waste-/freesmateriaal van Openbare Werken, bestemd voor zandwegen, op een privéterrein was gebruikt.

Volgens Salarbaks heeft de Wegenautoriteit geen toestemming gegeven voor het gebruik voor privédoeleinden. Ook stelde hij dat bermen bij Van Pettenpolder door dezelfde zwager van een districtscommissaris zijn afgegraven en vernield. Hierdoor is de weg aan het afkalven.

Afgelopen donderdag zei Jones, na opmerkingen hierover van VHP’er Ameerani Jarbandhan, dat het geld van de belastingbetaler niet gebruikt moet worden om ongenuanceerde uitspraken in ’s Lands vergaderzaal te doen. Jarbandhan vroeg Jones en Parmessar of Salarbaks heeft gelogen.

“Het is niet wanneer je iets hebt gehoord, maar niet weet hoe het in elkaar zit. Je zou juist als parlementariër de verantwoordelijkheid moeten nemen om het onderzoek te doen om te weten of het correct is. Want de minister van OWRO gaat u voor 100% zeggen dat het niet correct is. We moeten niet onze positie waarin we zitten als parlementariërs gebruiken om derden te schaden zonder duidelijke bewijzen”, zei Jones, die ook voorzitter is van de vaste parlementaire commissie van OWRO.

Fractieleider Rabin Parmessar vulde aan dat hij na het horen van de uitspraken persoonlijk poolshoogte in Nickerie is gaan nemen. “Ik ben naar al die plekken geweest en er is geen enkel geval van diefstal. Ik heb het geverifieerd met de minister. Alles is netjes afgestemd met de minister, de autoriteiten en alles is op een bepaalde manier gedaan”, aldus Parmessar, die hiermee wil voorkomen dat uitspraken hun eigen leven gaan leiden.

Opvallend genoeg noemden noch Jones noch Parmessar de naam van hun collega Salarbaks. Jarbandhan noemde daarbij wel de naam van Salarbaks en vroeg: “Wilt u zeggen dat hij ook liegt?” Fungerend DNA-voorzitter Rossellie Cotino greep direct in en vond dat Jarbandhan met deze vraag geen gebruik heeft gemaakt van eigen bronnen, maar gewoon heeft nagesprokenwat Salarbaks heeft aangehaald.

Jones complimenteerde Parmessar toen met zijn werkwijze en benadrukte dat parlementariërs niet als een papegaai moeten napraten wat zij horen. “Doe je dat, dan houd je iets dat je niet zelf hebt onderzocht in stand. Dus als iemand een ander criminaliseert, ga je lekkertjes mee met de stroom. Terwijl je juist verwacht van een parlementariër dat je corrigerend optreedt. En dat is precies wat lid Parmessar gedaan heeft”, aldus de NDP’er.