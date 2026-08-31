Hoever: “Vrouw dc Muller geeft bij confrontatie aan geen enkel probleem te hebben en dat de buurt jaloers is”

NDP-parlementariër Rossellie Cotino heeft maandag opheldering van de regering gevraagd naar aanleiding van het geval waarbij districtscommissaris (dc) Ernesto Muller van Wanica Zuid-Oost bij de politie in Suriname is aangeklaagd voor mishandeling van zijn vrouw.

“Ik wil de regering vragen om juistheid van zaken te geven als het gaat om de berichtgeving waarbij er sprake is van mishandeling van een echtgenote van een publieke functionaris, een dc. Omdat wij in deze tijd niet kunnen toestaan dat vrouwen nog worden mishandeld. Notabene door mensen die een voorbeeldfunctie hebben en moeten fungeren als burgervader”, zei Cotino in De Nationale Assemblee (DNA).

Waterkant.Net verneemt dat de aangeefster na de melding thuis door de politie werd aangetroffen. Zij verklaarde dat zij door haar man, tevens dc, was mishandeld. Als gevolg daarvan zou zij pijn aan haar rug hebben en moeite ondervinden met lopen. Muller ontkende achteraf de mishandeling. De vraag is dan waarom zijn vrouw de politie heeft ingeschakeld, die haar huisadres heeft aangedaan en een verklaring heeft opgenomen.

NPS-parlementariër Dorothy Hoever sprong in de verdediging voor haar partijgenoot Muller en merkte op dat de vrouw door diverse personen is gecontacteerd, maar dat zij steeds heeft aangegeven in geen enkel probleem te zitten. Volgens de politica geeft de vrouw aan dat de buurt jaloers is.

“Als jij in die situatie zit en men vraagt je: kan ik je uit de situatie helpen? En je geeft aan: ik zit in geen enkel probleem – jullie zijn jaloers op me – jullie gunnen me het niet. Als jij zelf bij een confrontatie aangeeft dat je geen enkel probleem hebt, dan weet ik niet hoe wij zo een vrouw uit de problemen kunnen halen. Want mensen kunnen naar huis gaan en die vrouw meenemen, maar dan wordt het een ontvoering. Tegen je wil kun je niet genomen en gehaald worden”, aldus Hoever.