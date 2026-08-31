HomeOnderwerpenJustitie en politieDode bij zwaar eenzijdig ongeval; Toyota Mark X ramt EBS-mast op Avobakaweg
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Dode bij zwaar eenzijdig ongeval; Toyota Mark X ramt EBS-mast op Avobakaweg

KAM Thuiszorg

-

0
Dode bij zwaar eenzijdig ongeval op Avobakaweg; Toyota Mark X ramt EBS-mast
Beeld - bewerkt beeld uit video van Stra Appel

WK 2026

Een zwaar eenzijdig verkeersongeval op de Avobakaweg in Suriname heeft afgelopen nacht aan één persoon het leven gekost. Bij het ongeval verloor de bestuurder van een Toyota Mark X door nog onbekende oorzaak de controle over het stuur, waarna het voertuig een EBS-mast ramde en deze omver reed.

Volgens de Surinaamse politie vond het ongeval omstreeks 02.36 uur plaats ter hoogte van mast 29. Na de melding werden verschillende instanties ingeschakeld.

Volgens omstanders zou mogelijk alcohol in het spel zijn geweest. Dit is vooralsnog niet officieel vastgesteld. Onderzoek zal moeten uitwijzen waardoor de bestuurder de controle over het voertuig verloor.

Over de identiteit van de overledene en de exacte omstandigheden waaronder het slachtoffer om het leven kwam, zijn vooralsnog geen nadere bijzonderheden bekend. Een tweede persoon werd met een ambulance afgevoerd.

Nadere bijzonderheden worden verwacht.

shop now
11 en 12 september

Vorig artikel
Luxe horloges weer als nieuw: schoonmaakset verovert markt onder horlogeliefhebbers
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival