Dode bij zwaar eenzijdig ongeval; Toyota Mark X ramt EBS-mast op Avobakaweg

Een zwaar eenzijdig verkeersongeval op de Avobakaweg in Suriname heeft afgelopen nacht aan één persoon het leven gekost. Bij het ongeval verloor de bestuurder van een Toyota Mark X door nog onbekende oorzaak de controle over het stuur, waarna het voertuig een EBS-mast ramde en deze omver reed.

Volgens de Surinaamse politie vond het ongeval omstreeks 02.36 uur plaats ter hoogte van mast 29. Na de melding werden verschillende instanties ingeschakeld.

Volgens omstanders zou mogelijk alcohol in het spel zijn geweest. Dit is vooralsnog niet officieel vastgesteld. Onderzoek zal moeten uitwijzen waardoor de bestuurder de controle over het voertuig verloor.

Over de identiteit van de overledene en de exacte omstandigheden waaronder het slachtoffer om het leven kwam, zijn vooralsnog geen nadere bijzonderheden bekend. Een tweede persoon werd met een ambulance afgevoerd.

Nadere bijzonderheden worden verwacht.