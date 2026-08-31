Bestuurder belandt op verkeerde weghelft: drie gewonden bij harde botsing tussen twee bromfietsers

Drie personen zijn afgelopen zaterdag gewond geraakt bij een aanrijding tussen twee bromfietsen op de kruising van de Ds. Martin Luther Kingweg en de Dwarkaweg in Suriname. Uit het voorlopige onderzoek is naar voren gekomen dat één van de bromfietsers om nog onbekende reden zijn eigen rijhelft verliet en op de weghelft van zijn tegenligger terechtkwam.

Volgens de politie vond het ongeval gistermiddag rond 19.00 uur plaats. Bij de botsing waren de 28-jarige bromfietsbestuurder R.M. en de 24-jarige J.M. betrokken. Op de bromfiets van R.M. zat daarnaast de 63-jarige M.C. als duorijder.

R.M. reed over het rijwielpad van de Ds. Martin Luther Kingweg vanuit de richting van Latour naar Paranam. J.M. naderde vanuit de tegenovergestelde richting.

Ter hoogte van de T-kruising met de Dwarkaweg ging het mis. R.M. kwam, om redenen die nog niet zijn vastgesteld, op de rijhelft van J.M. terecht. Vervolgens botsten de twee bromfietsen tegen elkaar.

De klap had niet alleen drie gewonden tot gevolg, maar zorgde volgens de eerste informatie ook voor zware materiële schade.

Voor twee slachtoffers moest een ambulance worden ingeschakeld. Zij zijn overgebracht naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Het derde slachtoffer begaf zich op eigen gelegenheid naar de SEH.

Over de aard en ernst van de verwondingen van de drie betrokkenen zijn vooralsnog geen nadere bijzonderheden bekend.

De politie van Houttuin heeft de zaak in onderzoek en moet onder meer vaststellen waarom R.M. zijn rijhelft verliet en op de weghelft van zijn tegenligger terechtkwam.