Automobilist die na aanrijding met bromfiets doorreed opgespoord en aangehouden door RBTP

De politie in Suriname heeft vanmorgen een automobilist aangehouden die ervan wordt verdacht afgelopen zaterdagavond na een aanrijding met een bromfiets aan de Ringweg te zijn doorgereden.

Hij zou na de botsing zijn weg hebben vervolgd zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De gewonde bromfietser werd na het ongeval per ambulance afgevoerd.

De automobilist meldde zich ook niet binnen vier uur na de aanrijding bij de Surinaamse politie. De man werd na speurwerk door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in het ressort Geyersvlijt opgespoord.

Het gaat om de 19-jarige A.C. die volgens de verkregen informatie naar verwachting in verzekering zal worden gesteld, mede omdat hij de plaats van het ongeval verliet en het slachtoffer in hulpeloze toestand zou hebben achtergelaten.

Het is vooralsnog niet bekend of A.C. over een geldig rijbewijs beschikt. Over de toestand en identiteit van de gewonden zijn op dit moment geen nadere bijzonderheden beschikbaar.