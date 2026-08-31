HomeOnderwerpenJustitie en politieAutomobilist die na aanrijding met bromfiets doorreed opgespoord en aangehouden door RBTP
Justitie en politieNieuws uit SurinameUitgelicht

Automobilist die na aanrijding met bromfiets doorreed opgespoord en aangehouden door RBTP

KAM Thuiszorg

-

0
in verzekering gesteld

WK 2026

De politie in Suriname heeft vanmorgen een automobilist aangehouden die ervan wordt verdacht afgelopen zaterdagavond na een aanrijding met een bromfiets aan de Ringweg te zijn doorgereden.

Hij zou na de botsing zijn weg hebben vervolgd zonder zich om het slachtoffer te bekommeren. De gewonde bromfietser werd na het ongeval per ambulance afgevoerd.

De automobilist meldde zich ook niet binnen vier uur na de aanrijding bij de Surinaamse politie. De man werd na speurwerk door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) in het ressort Geyersvlijt opgespoord.

Het gaat om de 19-jarige A.C. die volgens de verkregen informatie naar verwachting in verzekering zal worden gesteld, mede omdat hij de plaats van het ongeval verliet en het slachtoffer in hulpeloze toestand zou hebben achtergelaten.

Het is vooralsnog niet bekend of A.C. over een geldig rijbewijs beschikt. Over de toestand en identiteit van de gewonden zijn op dit moment geen nadere bijzonderheden beschikbaar.

shop now
11 en 12 september

Vorig artikel
Leguanenjacht verboden van 1 september tot en met 31 december
RELATED ARTICLES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie gegevens worden verwerkt.

LAATSTE BERICHTEN:

POPULAIRE CATEGORIEËN:

TOP SITES
Suriname.NL
Bollywood Nieuws
Science Nieuws
Love Dubai ❤️
EtnoMedia
BORGOE meets PARBO indoor Festival