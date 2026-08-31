17-jarige bromfietser dood na zware aanrijding aan de Van ’t Hogerhuysstraat

De 17-jarige bromfietser S.N. is vandaag overleden nadat hij eerder op de dag betrokken raakte bij een zware aanrijding op de Van ’t Hogerhuysstraat in Suriname. De bromfietser overleed in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) aan dd verwondingen die hij bij de aanrijding had opgelopen.

Vernomen wordt dat het gaat om een aanrijding tussen een auto en een bromfiets. De 75-jarige automobilist is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Hij was ten tijde van de aanrijding niet onder invloed van alcohol.

De automobilist stond met zijn grijze Toyota Sprinter op de berm tussen het bromfietspad en het rijgedeelte, ter hoogte van VSH. Toen de bromfietser over de Van ’t Hogerhuysstraat naderde, reed de automobilist de weg op. Hij was van plan rechts af te slaan en via een doorbraak de tegenovergestelde weghelft te bereiken.

Het rechtdoorgaande verkeer van de bromfietser werd doorkruist. Het slachtoffer botste vervolgens tegen de auto. Zowel het voertuig als de bromfiets raakte beschadigd.

De politie en ambulance werden kort na het ongeval ingeschakeld. De bromfietser werd per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp (SHE) van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP).

De Surinaamse brandweer werd ingezet om een olievlek en bloedsporen op het wegdek weg te spoelen. Daarnaast werd een sleepdienst ingeschakeld om de betrokken voertuigen af te voeren.

Tijdens de behandeling verslechterde zijn toestand. De 17-jarige bromfietser kwam als gevolg van het opgelopen letsel aan zijn gehele lichaam, te overlijden. De dood werd door een arts vastgesteld.

De politie van bureau Herman Gooding heeft de zaak in onderzoek.