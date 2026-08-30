Vrouw dreigt zichzelf neer te schieten met dienstwapen van politiepartner

Een vrouw heeft afgelopen nacht aan de Tourtonnelaan in Suriname gedreigd zichzelf van het leven te beroven met het dienstwapen van haar partner, die politieman is.

Vernomen wordt dat zij tijdens het incident met het Glock-vuurwapen, dat toebehoort aan haar levenspartner, een majoor van politie, in de lucht zou hebben geschoten. Vervolgens hield zij het vuurwapen tegen haar slaap en dreigde zij zichzelf neer te schieten.

Wetsdienaren van politiebureau Geyersvlijt en het Regio Bijstand Team Paramaribo van de Surinaamse politie (RBTP) kwamen na de melding ter plaatse. Zij probeerden de vrouw op andere gedachten te brengen en de gespannen situatie zonder verdere escalatie te beëindigen.

Over de aanleiding voor de situatie is vooralsnog geen officiële informatie bekend. De politie van Geyersvlijt heeft de zaak in onderzoek.