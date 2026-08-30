Tienerjongen in ziekenhuis opgenomen na bijna-verdrinking in zwembad VOS

Een 13-jarige jongen is zaterdag tijdens een sportdag van jeugdvoetbalclub SV Voorwaarts bijna verdronken in zwembad VOS aan de Verlengde Gemenelandsweg in Suriname.

De politie kreeg de melding dat een jongen in zorgwekkende toestand uit het zwembad was gehaald en dat de ambulance inmiddels ter plaatse was. Wetsdienaren rukten daarop uit naar de locatie.

Bij aankomst bleek de jongen al met de ambulance te zijn afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Volgens de voorzitter van de voetbalclub hield de vereniging zaterdag een open dag bij op het veld bij het zwembad. Na een wedstrijd gingen de jongens eerst eten, waarna ze zouden gaan zwemmen.

Van andere aanwezige jongens wordt vernomen dat het slachtoffer niet kon zwemmen. Desondanks zou hij in het derde bad zijn gesprongen en in de problemen zijn geraakt. Hij werd met gezamelijke inspanning uit het water gehaald, waarna alarm werd geslagen.

Waterkant.Net verneemt dat de tiener in het ziekenhuis is opgenomen. Toen de politie een bezoek bracht was hij niet aanspreekbaar. Het onderzoek duurt voort.