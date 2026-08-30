Suriname buigt zich over regels rond vervoer van overledenen over openbare weg

Het vervoer van overledenen over de openbare weg in Suriname en de regels die daarbij gelden, krijgt nadrukkelijk aandacht. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de verantwoordelijkheden van politie, uitvaartondernemingen en overheidsdiensten en naar de manier waarop zij bij dergelijk vervoer met elkaar moeten samenwerken.

Het onderwerp staat centraal in de presentatie ‘Lijkvervoer over de openbare weg: een verkeersrechtelijke benadering van een gefragmenteerd rechtskader’ van mr. Daniëlle G.W. Karamat Ali. De presentatie wordt maandag 31 augustus gehouden in het Nationaal Archief in Paramaribo.

Bij het onderwerp wordt specifiek ingegaan op de wettelijke voorschriften die gelden wanneer een overledene over de openbare weg wordt vervoerd. Ook de operationele procedures en de verantwoordelijkheden van de verschillende betrokken instanties worden onder de loep genomen.

Een belangrijk aandachtspunt is de rolverdeling tussen de politie, uitvaartondernemingen en overheidsdiensten. Het doel is te komen tot een respectvolle, veilige en ordelijke afhandeling van het vervoer van overledenen, overeenkomstig de geldende regelgeving. Uit de titel van de presentatie blijkt bovendien dat het huidige juridische kader vanuit verkeersrechtelijk perspectief als gefragmenteerd wordt benaderd.

De kwestie is daarmee breder dan alleen de praktische vraag hoe een lichaam van de ene naar de andere locatie wordt vervoerd. Ook moet duidelijk zijn welke instantie op welk moment verantwoordelijkheid draagt en welke wettelijke en operationele regels tijdens het transport in acht moeten worden genomen. De presentatie moet meer inzicht geven in die verschillende aspecten.

De bijeenkomst wordt georganiseerd door het Verkeersveiligheidsinstituut (VVI). Directeur Joanne Kasno-Adraai verzorgt het welkomstwoord, waarna minister van Justitie en Veiligheid Harish Monorath de officiële opening verricht. Vervolgens krijgt Karamat Ali ruim een uur voor haar presentatie en toelichting. Daarna is ruimte voor vragen, discussie, conclusies en aanbevelingen.

De bijeenkomst begint maandag om 10.00 uur en duurt volgens het programma tot 12.30 uur. Voorafgaand aan de inhoudelijke presentatie wordt onder meer een minuut stilte gehouden voor verkeersslachtoffers.