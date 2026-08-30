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Man mishandelt partner na woordenwisseling over kleur uniform dochter

KAM Thuiszorg

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WK 2026

De politie van Kwatta heeft woensdagavond 26 augustus een 38-jarige man aangehouden nadat hij zijn partner heeft mishandeld en met de dood bedreigd op een adres aan de Ajmerweg in Suriname.

De politie kreeg omstreeks 23.45 uur een melding van mishandeling en ging ter plaatse. Daar werd het slachtoffer R.S. aangetroffen. Zij verklaarde dat haar partner J.N. haar had mishandeld en met de dood had bedreigd.

De aanleiding voor het incident zou een woordenwisseling zijn geweest over de kleur van het uniform van hun dochter. Volgens de vrouw greep de verdachte haar bij de hals en sloeg hij haar met zijn vlakke hand in het gezicht.

Uit het verdere onderzoek is naar voren gekomen dat de vrouw gedurende hun 17-jarige relatie stelselmatig door de verdachte zou zijn mishandeld. Ook zou hij zich vaker agressief hebben gedragen.

J.N. is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld. De politie van Kwatta zet het onderzoek voort.

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