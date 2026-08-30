Man dood aangetroffen op berm Hoogestraat

Een man is zaterdagmiddag dood aangetroffen op de berm aan de Hoogestraat. Hij werd niet reagerend aangetroffen, waarna alarm werd geslagen.

Een omstander verklaarde dat hij tijdens zijn werkzaamheden door een ander werd geïnformeerd dat er een man op de berm lag. Hij begaf zich daarop ter plaatse en trof de man inderdaad aan. Hij reageerde niet op aanspreken.

Kort daarna verscheen een drone van het Korps Politie Suriname boven de locatie. Niet lang daarna arriveerden een ambulance en de politie. Het verplegend team constateerde het slachtoffer geen teken van leven meer vertoonde.

Een ingeschakelde arts stelde de dood officieel vast. Volgens de eerste bevindingen werden er geen zichtbare tekenen van een misdrijf op het lichaam aangetroffen.

Het lijk werd vervolgens door een ingeschakeld uitvaartbedrijf afgevoerd naar het mortuarium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De identiteit van de overledene is nog niet vastgesteld. Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een man van Creoolse afkomst. Hij droeg een grijs T-shirt, een korte jeansbroek en aan één voet een bordeauxkleurige slipper.

De politie van bureau Herman Gooding heeft de zaak in onderzoek.