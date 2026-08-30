Jongeman zet vriendin in als inzet bij illegale bromfietsrace op Ringweg en verliest

Een jongeman heeft in de nacht van zaterdag op zondag 30 augustus zijn Cubaanse vriendin verloren, nadat hij haar als inzet gebruikte bij een illegale bromfietsrace op de Ringweg-Noord in Suriname.

Volgens bewoners van het Chiragally Project die met Waterkant.Net spraken, nam de jongeman het in een race op tegen een andere bromfietser, die USD 500 had ingezet. De tegenstander won de race, waardoor de Cubaanse jongedame volgens de bewoners aan hem toekwam.

Na afloop zou tussen de twee bromfietsers een gevecht zijn ontstaan. Andere aanwezige bromfietsers grepen volgens de bewoners in en haalden de partijen uit elkaar. De verliezer werd vervolgens van de plaats gestuurd. Het incident is vastgelegd op beelden die onze redactie heeft ingezien.

Omwonenden zeggen aan Waterkant.Net dat illegale bromfietsenraces op de Ringweg-Noord en Ringweg-Zuid steeds grotere vormen aannemen. Volgens hen is er vrijwel elke avond sprake van overlast door grote groepen bromfietsers die met hoge snelheid tussen het overige verkeer racen.

De bewoners klagen vooral over de geluidsoverlast en de verstoring van hun nachtrust. Volgens hen wordt er nauwelijks tegen de illegale races opgetreden, waardoor de situatie volgens hen steeds verder uit de hand loopt.

Een grote ondernemer aan de Boerbuitenweg zegt aan Waterkant.Net dat er op de Ringweg inderdaad niet alleen om geld, maar ook om vrouwen wordt geracet. Hij vertelt dat het aantal deelnemers vooral in de weekenden sterk toeneemt. Naar zijn schatting komen meer dan 200, voornamelijk jonge bromfietsers, bijeen.

De races vinden volgens hem plaats tussen het reguliere verkeer. Daarbij wordt volgens de ondernemer met hoge snelheden gereden, zonder rekening te houden met de verkeersveiligheid. Hij zegt dat bromfietsers als het ware ‘als gekken’ tussen auto’s door racen, wat volgens hem grote risico’s oplevert voor zowel de deelnemers als andere weggebruikers.

De omwonenden zeggen dat zij zich beraden op verdere stappen om de overlast onder de aandacht te brengen. Volgens hen moet de situatie snel worden aangepakt. Zij sluiten niet uit dat zowel de Ringweg-Noord als Ringweg-Zuid op enig moment wordt gebarricadeerd om aandacht te vragen voor de situatie en ingrijpen van de autoriteiten af te dwingen.

De bewoners benadrukken dat de situatie volgens hen inmiddels onhoudbaar is geworden.