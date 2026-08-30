“Die school bestaat”: De Hoeksteen laat in video zien hoe ouders elke dag meekijken

Een school met kleine klassen, waar de leerkracht elk kind kent en waar ouders dagelijks kunnen volgen hoe het gaat. Met die boodschap brengt De Hoeksteen Basisschool & College aan de Keizerstraat 114 in Paramaribo een video uit over het schooljaar 2026/2027.

De school hanteert een maximum van vijftien leerlingen per klas. Via een digitaal ouderportaal zien ouders elke ochtend of hun kind aanwezig is en elke middag welke leerstof is behandeld. Cijfers en rapporten zijn direct zichtbaar, en het portaal biedt rechtstreeks contact met de leerkracht.

Daarnaast worden facturen, betaalbewijzen, schoolverklaringen, poloshirts, naschoolse opvang, vakantieopvang en het fruitprogramma op één plek geregeld. Bij het ophalen zorgt een digitale ophaalpas ervoor dat alleen gemachtigde personen een leerling mogen meenemen. Leerlingen zelf hebben een eigen login met digitaal curriculum en bijlesmateriaal.

Ouders bepalen ten slotte zelf welke meldingen zij op WhatsApp ontvangen; zonder toestemming stuurt de school niets. Ouders die kennis willen maken, kunnen terecht aan de Keizerstraat 114 in Paramaribo (Suriname) of kijken op hoeksteen.sr.