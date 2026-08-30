Beheerder recreatieoord schiet bezoeker in been

Bij een recreatieoord in Suriname heeft zich zondagmiddag een schietincident voorgedaan. Een beheerder van het oord zou met een vuistvuurwapen op een burger hebben geschoten, meldt de Surinaamse politie.

Het slachtoffer liep daarbij een schotverwonding aan het linkerbeen op. De politie van Zanderij kreeg omstreeks 17.21 uur melding van het incident, dat plaats zou hebben gevonden te Bigi Kroetoe.

Over de aanleiding voor de schietpartij en de omstandigheden waaronder de beheerder het vuur zou hebben geopend, zijn vooralsnog geen verdere bijzonderheden bekend. Ook is nog niet duidelijk wat de toestand van het slachtoffer is en of de schutter is aangehouden.

Nadere informatie wordt verwacht.