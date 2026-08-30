Babyjaguar geboren in Paramaribo Zoo

In de Paramaribo Zoo is onlangs een babyjaguar geboren. De welp is inmiddels ongeveer twee weken oud en maakt het naar omstandigheden goed.

Jaguars worden na een draagtijd van ongeveer 90 tot 110 dagen geboren. Een jaguarmoeder brengt doorgaans één tot vier welpen ter wereld en kiest daarvoor een veilig en goed verborgen hol, waar de jongen de eerste periode van hun leven worden beschermd.

Pasgeboren jaguarwelpen wegen doorgaans tussen de 800 en 1.000 gram en zijn ongeveer zo groot als een ananas. Ze worden blind en doof geboren, met hun ogen stevig gesloten. Na ongeveer drie tot veertien dagen gaan de ogen open.

De welpen hebben bij de geboorte een zachte, pluizige vacht met donkere vlekken, ook wel rozetten genoemd. Deze tekeningen worden naarmate de dieren groeien steeds duidelijker zichtbaar.

In de eerste weken zijn de welpen volledig afhankelijk van hun moeder. Naarmate ze ouder worden, ontwikkelen ze zich snel en beginnen ze hun omgeving steeds actiever te verkennen.

De jaguar is de grootste katachtige van Zuid-Amerika en komt van nature voor in onder meer het Amazonegebied. Suriname behoort tot het natuurlijke verspreidingsgebied van deze indrukwekkende roofkat.