Atompai: “Surinamers die grond hebben laten converteren, weten nog steeds niet waar ze aan toe zijn”

Volgens NPS-parlementariër Poetini Atompai zijn er nog steeds Surinamers die conversie van hun grond hebben aangevraagd en nu, maanden later, nog steeds niet weten waar ze aan toe zijn.

“Er zijn Surinamers die nog steeds wachten en niet weten waar ze aan toe zijn. De mensen hebben geen zekerheid. Laten we uiteindelijk hierover praten, want het kan gewoon niet”, zei Atompai donderdag in De Nationale Assemblee (DNA).

Hij vroeg minister Stanley Soeropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) om nu eindelijk duidelijkheid te verschaffen over deze kwestie.

Grondconversie bood burgers via een staatsbesluit van de vorige regering de mogelijkheid hun grondhuur- of erfpachtpercelen om te zetten in eigendom. Toen de regering-Simons/Rusland aantrad, besloot president Jennifer Simons vorig jaar augustus om grondconversie stop te zetten en deze te evalueren.

In juni zei Soeropawiro dat burgers die hebben betaald voor een grondconversieaanvraag, maar nooit een eigendomsbeschikking hebben ontvangen omdat de procedure niet binnen de wettelijke termijn werd afgerond, hun geld terug zullen krijgen. De minister zei toen verder dat er nieuwe en moderne wetgeving voor gronduitgifte zal komen, waarin grondconversie zal worden omgezet in een andere vorm.

Tijdens de begrotingsbehandeling in juli zei PL-fractieleider Bronto Somohardjo in DNA er voorstander van te zijn dat er een wet komt die het mogelijk maakt dat gronden die middels grondconversie zijn omgezet naar eigendom, om zwaarwichtige redenen binnen twee jaar weer kunnen worden teruggetrokken. Volgens de politicus zijn ondertussen belangrijke, strategische gronden bewust in grondhuur afgestaan en binnen één dag naar eigendom geconverteerd.