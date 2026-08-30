Afonsoewa: “Parlementariërs zijn geen administratie van geen enkel ministerie”

NDP-parlementariër Silvana Afonsoewa weigert mee te werken aan het selectief helpen van hardwerkende Surinamers bij de toewijzing van een stuk grond. Volgens haar wonen veel burgers al tientallen jaren op een stuk grond, maar krijgen zij ondanks een aanvraag en bewijsstukken nog steeds geen grondpapieren.

Afonsoewa zegt dat het gaat om mensen die soms al 30 tot 40 jaar op een stuk grond wonen en inmiddels op hoge leeftijd zijn.

“Wij parlementariërs zijn geen administratie van geen enkel ministerie. Volwassen mensen die tig jaar op hun grond wonen. Ze wonen 30 tot 40 jaar op dat stuk grond. Ze zijn 80 jaar oud, vragen hun grond keurig aan, hebben een bewijs van de districtscommissaris, grondinspectie… allemaal dat ze daar al jaren wonen. Ze hebben hun huis, al hun kinderen en kleinkinderen zijn daar geboren. Maar de mensen kunnen de grond niet krijgen.

Dan krijgen parlementariërs steeds stukken bij mondjesmaat om deze hardwerkende Surinamers selectief te helpen aan een stuk grond. Ik weiger om het te doen. Ik vraag de regering om zulke situaties eruit te lichten. Voordat de mensen doodgaan, laten we ze dat stuk grond geven waarop ze al zoveel jaren wonen”, zei Afonsoewa donderdag in De Nationale Assemblee (DNA).

De NDP-parlementariër vroeg minister Stanley Soeropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) om dergelijke gevallen eruit te lichten en het probleem structureel op te lossen. Volgens de politica komen en gaan ministers van diverse regeringen zonder dit probleem op te lossen. Zijzelfweigert een verlengstuk van een ministerie te zijn, omdat dit ook corruptie in de hand werkt. Bepaalde personen zouden haar zelfs geld aanbieden om de stukken in orde te laten maken.