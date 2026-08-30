16-jarige jongen steekt tiener (15) tijdens vechtpartij; slachtoffer overlijdt op polikliniek

De 16-jarige Varendo P. heeft vandaag de 15-jarige Redensio Dashveld neergestoken aan de Cotticastraat in het Oosten van Suriname. Het slachtoffer is later op een polikliniek in Moengo aan zijn verwondingen overleden.

Volgens de eerste informatie raakten de twee tieners zondag verwikkeld in een woordenwisseling, die vervolgens uitmondde in een handgemeen. Tijdens de vechtpartij werd Dashveld met een mes in de borststreek gestoken. De verwonding bleek fataal.

De verdachte werd kort na het geval door omstanders aangehouden en vervolgens overgedragen aan de Surinaamse politie.

De politie van Moengo heeft de zaak overgedragen aan de Kapitale Delicten.