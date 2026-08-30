13-jarige bromfietser botst tegen achterkant auto en raakt buiten bewustzijn

Een 13-jarige bromfietser is vrijdagmiddag 28 augustus buiten bewustzijn geraakt nadat hij aan de Krakkaweg ter hoogte van Cabendadorp tegen de achterzijde van een personenauto was gebotst.

De politie van Zanderij kreeg omstreeks 17.20 uur de melding van de aanrijding en ging ter plaatse. Daar werden de 40-jarige bestuurder van de personenauto, D.J., en de 13-jarige bromfietser J.C. aangetroffen.

Uit het voorlopig onderzoek blijkt dat de tiener over de Krakkaweg reed in de richting van de Avobakaweg. Ter hoogte van de afslag naar Severino’s Oord stopte de personenauto voor een bus die wilde afslaan.

Kort daarna botste de bromfietser, die achter de auto reed, tegen de rechterachterzijde van het voertuig. Door de harde klap raakte de jongen buiten bewustzijn, meldt de Verkeersunit van Regio Midden Suriname.

De jongeman werd per ontboden ambulance van de RGD-polikliniek Onverwacht afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

De bromfiets liep aanzienlijke schade op. Bij controle bleek dat het rijtuig niet was gekeurd en niet verzekerd was. De bromfiets is daarop in beslag genomen. De politie van Zanderij zet het onderzoek van de aanrijding voort.

De 13-jarige was vanwege zijn leeftijd niet bevoegd om een bromfiets te besturen. De wettelijk vastgestelde minimumleeftijd voor het besturen van een bromfiets is 16 jaar.